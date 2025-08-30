Лето остается. Где в первые дни сентября воздух раскалится почти до +40

Температура воздуха будет выше нормы

Погода в Украине в начале сентября будет теплой и сухой. Незначительное похолодание начнется ближе к 10 числа первого месяца осени.

О погоде в первой декаде сентября "Телеграфу" рассказал известный украинский синоптик Игорь Кибальчич. Он пояснил, что в первую десятидневку сентября атмосферное давление над восточной, центральной и юго-восточной Европой будет заметно выше нормы. Это приведет к спокойной и устойчивой погоде.

Средняя декадная температура в начале сентября ожидается существенно выше нормы во всех областях. На фоне преобладания южных и юго-западных ветров, а также малооблачного неба будут фиксироваться довольно высокие показатели температуры воздуха. Количество осадков, а также их распределение по территории окажется неравномерным. Но в целом ожидается существенная нехватка дождей по всем регионам Украины и усиление засухи, особенно в южных, восточных и центральных областях Игорь Кибальчич

Какая температура воздуха будет в Украине с 1 по 10 сентября

По прогнозам Кибальчича, в ночное время температура воздуха будет колебаться в диапазоне +12…+18 градусов, в южных и местами западных регионах в отдельные дни +19…+21.

Днем столбики термометров будут показывать +26…+32 градуса. В восточных, южных и юго-западных областях в период с 3 по 7 сентября жара усилится до +32…+37 градусов. Это не касается Карпатского региона, крайнего севера и побережья морей, где будут наблюдаться более комфортные показатели.

Когда ждать похолодания

Незначительное похолодание начнется ближе к 10 сентября, оно будет обусловлено постепенной сменой ветрового поля и ростом атмосферного давления. На карте показано среднее отклонение температуры воздуха в Европе от многолетней нормы за период с 1 по 8 сентября. Как видим, в Украине аномалия в указанные даты составит в среднем +2…+5 градусов, — пояснил синоптик

Прогностическая карта

Кибальчич предупредил, что на фоне высоких температур будет повышен уровень пожароопасности в природных экосистемах. Надо быть очень аккуратными с огнем во время отдыха на природе.

Ранее Игорь Кибальчич дал "Телеграфу" прогноз погоды на сентябрь. Он рассказал, когда ждать первого существенного похолодания.