Редкую украинскую орхидею увидели на Ивано-Франковщине: что это за лесная красавица (фото)

В селе на Ивано-Франковщине житель нашел редкий цветок, который занесен в Красную книгу Украины. Его относят к виду орхидей.

В селе Креховичи, что в Ивано-Франковской области, цветовод, который еще является мастером по работе с камнем, увидел в лесах редкий краснокнижный цветок — любку зеленоцветковую, как передает "Информатор".

Что это за цветок

Любка зеленоцветковая — это травянистое многолетнее растение из семейства орхидных. Она имеет высокий стебель, который достигает до 60 см, и удлиненные зеленоватые цветы с нежным ароматом, раскрывающиеся летом. Внешне его можно спутать с другими дикорастущими орхидеями, однако характерные узкие лепестки и зеленый оттенок отличают этот вид.

Как выглядит украинская орхидея

Ареал происхождения любки довольно широк: она растет в лесах и на лугах Европы и Западной Азии, предпочитая влажные и тенистые места. В Украине встречается преимущественно в Карпатах, на Полесье и в отдельных регионах Лесостепи, но популяции сокращаются из-за вырубки лесов и сбора цветов.

Для человека и животных это растение является вполне безопасным. В то же время срывать или пересаживать его запрещено, ведь это уничтожает популяцию, которую восстановить чрезвычайно трудно.

