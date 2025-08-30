Этим смешным словом можно назвать и человека, и предмет: узнайте, как оно звучит на украинском

Это слово имеет еще и синонимы

В современном украинском языке существует множество ярких слов, описывающих не только предметы, но и черты характера людей. Одним из таких является слово "одоробло" — термин, давно вошедший в разговорную лексику и сохраняющий определенную колоритность языка.

"Телеграф", ссылаясь на украинские словари, рассказывает об этом слове.

ОДОРОБЛО – это слово разговорного стиля, которое используется для обозначения большого, громоздкого предмета или неловкого человека. В переносном смысле им характеризуют человека, который выглядит или ведет себя неловко, тяжело и медленно, часто демонстрируя ограниченную смекалку или неспособность быстро ориентироваться в ситуации. В литературе и народном языке его можно встретить как оскорбительное или шутливое обращение в зависимости от контекста.

Например, в произведениях современных украинских авторов слово "одоробло" нередко употребляется для передачи легкого пренебрежения или иронии. Юрий Андрухович в романе описывает ситуацию: "Интересно, каким образом ты, пьяное одоробло, доберешься от станции метро "Арбатская" до магазина "Детский мир"?". Здесь оно передает образ человека, который ведет себя неповоротливо и неуклюже. Подобное употребление находим и у других авторов, например, у Михаила Чабановского: "Землю вот так надо есть, одоробло…", — выражая своеобразное пренебрежительное обращение к другому человеку.

Слово "одоробло" имеет ряд синонимов, которые используются с разной степенью распространенности и эмоциональной окраски: "мамула", "вайло", "вахлай", "незграба", "неотеса", "шлапак", "чванько". Все они обозначают людей, которые отличаются неповоротливостью, неуверенностью и определенной нелепостью в поведении. Сегодня такие слова, даже в шуточном контексте, часто воспринимаются как оскорбительные.

Как видим, "одоробло" и его синонимы — прекрасный пример того, как украинский язык способен передавать нюансы отношения к человеку через одно короткое слово.

Ранее Телеграф рассказывал, что сегодня появляется много новых слов и сленговых выражений, для которых можно найти украинские соответствия. Например, слово "крінжовий".