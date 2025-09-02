Уникального любителя водоемов увидели в одной из областей Украины: что это за птица (фото)

Что увидел фотограф

Природа Украины постоянно удивляет. На Киевщине фотографу удалось увидеть редкую черную птицу, занесенную в Красную книгу.

В урочище "Тестово", что в Киевской области, фотограф сфотографировал редкую птицу — черного аиста. Об этом событии он поделился в Facebook.

Черный аист кружит в небе

Что это за птица и почему он уникален

Эта птица относится к семейству аистовых и отличается своим эффектным видом. Ее тело покрыто черными перьями с зеленым и пурпурным отливом, а брюхо и грудь — белые. Длинные красные ноги и клюв делают ее легко узнаваемой даже на расстоянии.

Как выглядит черный аист

Черный аист обитает в Европе, Азии и частично в Африке. В отличие от белого аиста, он избегает человеческих поселений, предпочитая глухие леса и заболоченные территории. В Украине этот вид считается редким и занесен в Красную книгу.

Аист охотится за рыбой

Основной рацион черного аиста составляют рыба, лягушки, мелкие грызуны и насекомые. Охотится он в водоемах и на влажных лугах, сохраняя равновесие благодаря своей изящной осанке. Черный аист является важным регулятором популяций земноводных и рыб.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине увидели редкую рыжую утку.