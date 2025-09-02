Рибалка ледь не втратив трофей на 15 кілограмів: що за "гіганта" спіймав (відео)

Риба боролася навіть після того, як її витягли на берег

Рибалки продовжують хизуватись своїми трофеями й одним з таких став випадок на Житомирщині. Велика риба ледве не "втекла" з рук чоловіка.

На озері Плитниця, що в Житомирській області, рибалка упіймав справжній трофей — білого амура вагою в майже 15 кілограмів. Рибу можна побачити на відео користувача ТікТок.

Однак момент, коли чоловік показував рибу "у всій красі" міг закінчитися втратою: риба несподівано вислизнула з рук і впала у воду. Автор відео кинувся за своїм трофеєм і, простягнувши руки, вигукнув "Стій!". У коментарях жартують, амур ніби почув команду і завмер, давши чоловіку шанс повторно його спіймати.

Інші користувачі теж жартують: "Риба дала прикурити", "Оце момент, коли серце завмирає".

Як коментують під відео з трофеєм

Під відео жартують

Для довідки

Білий амур — це велика прісноводна риба родини коропових. Має витягнуте тіло, сріблясто-зеленувату луску та нагадує зовні товстолобика. У природі може виростати до 120 см завдовжки та важити понад 30 кг.

Ареал походження цієї риби — річки басейну Амура та озеро Ханка в Східній Азії. Сьогодні амура широко розводять у водоймах Європи та України.

Який вигляд має амур

Живиться він переважно водною рослинністю, молодими пагонами очерету, водоростями, а також травами, які потрапляють у воду. Саме тому амур виконує важливу роль у водоймах — запобігає заростанню озер та ставків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з рибалок впіймав здоровенну рибу і ледве втримав у руках.