Вы уже открыли двери для проблем, если до сих пор храните эту мебель: от чего лучше избавиться

Посмотрите, нет ли их у вас

Многие вещи дома могут приносить одни проблемы, даже если они просто лежат и никого "не трогают". Это может касаться и старой мебели.

По народным приметам, старые, поломанные или треснувшие вещи накапливают в себе отрицательную энергию. Такая мебель вроде бы "высасывает" силы из хозяев и приносит в дом ссоры, болезни и финансовые потери, как узнал "Телеграф".

Особенно опасными считались стулья без ножек, шкафы с поломанной дверцей или столы с трещинами. Они символизировали ослабленный род и могли притягивать несчастье .

Не советовали и хранить мебель, доставшуюся от чужих людей — особенно после конфликтов или трагических событий. Считалось, что вместе с такими вещами в дом переходят проблемы и неурядицы бывших владельцев.

Неурядицы и проблемы могут поселиться в доме также из-за старой или поломанной техники, которой никто не пользуется.

