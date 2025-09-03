Ночи уже значительно прохладнее: какой будет дневная температура в Киеве до конца недели
Сентябрь еще "не проснулся"
Погода в Киеве продолжает радовать горожан, ведь там тепло и сухо. До конца этой недели в городе не ожидается похолодание и дождей.
В течение 4-7 сентября показатели на термометрах в дневное время не опустятся ниже 25 теплых градусов, как прогнозируют в Украинском гидрометеорологическом центре и Погода.Мета.
Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение 4-7 сентября в городе ожидается более или менее ясная погода, но местами по небу будут плавать облака. Дождей не прогнозируется.
Температура днем повысится до +25…26 градусов, а ночью — должна упасть до +14 градусов. Сила ветров будет колебаться в пределах легких-сильных 3-12 м/с.
В Погода.Мета дали почти похожий прогноз. В течение четверга, 4 сентября предполагается ясная погода, но позже в город придут облака. Наиболее облачно будет в субботу, 6 сентября, но дождей не ожидается.
Показатели на термометрах в дневное время будут находиться в коридоре +26…28 градусов, а в ночное — +13…17 градусов. Сила ветров не превысит слабых 3 м/с.
