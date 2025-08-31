Успейте насладиться жарой, а потом будет холодно: синоптик рассказал, когда в Украине упадет температура

Синоптик показал карту

Лето в Украине еще продлится. Но осень совсем скоро напомнит о себе.

Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2025 года. Он назвал дату, когда начнется похолодание.

По его словам, незначительное похолодание начнется ближе к 10 сентября. Оно будет обусловлено постепенной сменой ветрового поля и ростом атмосферного давления.

На карте показано среднее отклонение температуры воздуха в Европе от многолетней нормы за период с 1 по 8 сентября. Как видим, в Украине аномалия в указанные даты будет составлять в среднем +2…+5 градусов, объяснил синоптик Игорь Кибальчич

Также синоптик говорит, что в Украину придут первые заморозки. Существенное изменение погодных условий произойдет в третьей декаде сентября. В Украину поступят холодные арктические массы. После 20 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы в северных, восточных и западных областях.

Ну а пока с 1 по 10 сентября, по прогнозам Кибальчича, в ночное время температура воздуха будет колебаться в диапазоне +12...+18 градусов, в южных и местами западных регионах в отдельные дни +19...+21. Днем столбики термометров будут показывать +26…+32 градуса. В восточных, южных и юго-западных областях в период с 3 по 7 сентября жара усилится до +32…+37 градусов.

