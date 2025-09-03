Рус

Ночі вже значно прохолодніші: якою буде денна температура у Києві до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Погода у столиці України Новина оновлена 03 вересня 2025, 10:18
Погода у столиці України. Фото Колаж "Телеграфу"

Вересень ще "не прокинувся"

Погода у Києві продовжує тішити містян, адже там тепло та сухо. До кінця цього тижня у місті не очікується похолодання та дощів.

Упродовж 4-7 вересня показники на термометрах у денний час не опустяться нижче 25 теплих градусів, як прогнозують в Українському гідрометеорологічному центрі та Погода.Мета.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, протягом 4-7 вересня у місті очікується більш-менш ясна погода, але місцями на небі плаватимуть хмари. Дощів не прогнозується.

Температура вдень підвищиться до +25…26 градусів, а вночі — має впасти до +14 градусів. Сила вітрів коливатиметься в межах легких-сильних 3-12 м/с.

Погода у Києві 4-7 вересня 2025
Якою буде температура у місті

У Погода.Мета дали майже схожий прогноз. Протягом четверга, 4 вересня передбачається ясна погода, але пізніше у місто прийдуть хмари. Найбільш хмарно буде у суботу, 6 вересня, але дощів не очікується.

Показники на термометрах у денний час перебуватимуть в коридорі +26…28 градусів, а в нічний — +13…17 градусів. Сила вітрів не перевищить слабких 3 м/с.

Погода у Києві 4-7 вересня 2025
Чи будуть дощі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Україну знову накриє літнє тепло до +37 градусів.

Теги:
#Погода #Прогноз погоди #Погода у Києві