Отдохнуть еще успеем: чем украинцев порадует погода 3 сентября
Наступила осень, однако погода в Украине все еще напоминает о лете. Согласно прогнозам синоптиков, у жителей нашей страны есть еще несколько дней, чтобы насладиться теплом.
К примеру, в среду, 3 сентября, столбики термометра в большинстве областей будут удерживаться на отметках в +25…+28 градусов. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Ожидается, что на пару градусов прохладней будет в северных областях, а также в столичном регионе. На юге Украины воздух может днем прогреваться до +31 градуса. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют, хотя небо может периодически затягивать облаками.
Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич рассказывал "Телеграфу", что средняя температура воздуха в Украине в сентябре будет немного выше нормы. Он прогнозировал, что в первой декаде месяца местами стоит ждать летней жары, а в последней не стоит исключать заморозков. Что касается осадков, то их будет очень мало, что чревато развитием засухи.
Кибальчич предупредил, что на фоне высоких температур будет повышен уровень пожарной опасности в природных экосистемах. Надо быть очень аккуратными с огнем во время отдыха на природе.