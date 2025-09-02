Киевляне до сих пор греются под солнцем. Ожидается ли похолодание в эти дни

Что подготовила погода на эти дни

Киевляне продолжают наслаждаться теплой и сухой погодой. В середине недели синоптики не прогнозируют резких изменений — похолодания или дождей.

Показатели на термометрах в течение 3-4 сентября могут достигнуть 27 теплых градусов. Таким прогнозом поделились в Meteo.ua и Meteofor.

По данным Meteo.ua, в течение 3-4 сентября, то есть в среду и четверг, ожидается ясное небо.

В то же время, дневная температура в эти дни может подняться до 27 теплых градусов, а ночью — опуститься до 15 теплых градусов. Сила ветров будет колебаться в коридоре тихих-слабых 1-5 м/с.

Какая будет температура в эти дни

В Meteofor также говорят, что в ближайшие дни погода будет ясной и бездождевой. Воздух днем должен прогреться до +25…26 градусов, а ночью — остыть до +13…14 градусов.

Ветры в свою очередь не разгуляются выше умеренных 6 м/с.

Какая будет погода в столице

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что теплая погода в Украине продлится недолго. Народный синоптик Игорь Кибальчич сказал, что уже скоро осень напомнит о себе и в страну придет похолодание, местами ожидаются даже первые заморозки.