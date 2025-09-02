Жара еще не закончилась? Когда Украину накроет летнее тепло

Прогноз на первую декаду сентября рассказал синоптик Кибальчич

Весьма жаркая и почти летняя погода продержится в Украине еще почти неделю. Ведь скоро в некоторых регионах будет до +37 градусов.

Об этом "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич в материале "Лето остается. Где в первые дни сентября воздух раскалится почти до +40 ".

По его прогнозам, в первой декаде сентября Украину ожидает достаточно теплая погода. Так, днем столбики термометров будут показывать +26…+32 градуса. В восточных, южных и юго-западных областях в период с 3 по 7 сентября жара усилится до +32…+37 градусов. Однако такое тепло не коснётся Карпатского региона, крайнего севера и побережья морей, где будут наблюдаться более комфортные показатели.

В то же время, по данным портала Ventusky, в течение этого периода в Украине действительно ожидается почти летнее тепло. Но выше +31 градуса днем температура не поднимется. На большинстве территорий украинцев ожидает от +25 до +30 градусов. Интересно, что жаркая погода прогнозируется на западе Украины, а прохлада на северо-востоке.

Погода в Украине 6 сентября

К слову, по прогнозам Укргидрометцентра, с 3 по 7 сентября в Украине ожидается теплая погода с умеренными осадками. Дождь будет преимущественно на западе страны, где воздух прогреется до +27 градусов. Самая жаркая погода – до +30 градусов будет на юге и востоке.

