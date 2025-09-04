Этот декор будет как "вампир": чем лучше не украшать свой дом

Они способны разрушать отношения и привлекать болезни

Комнатные растения традиционно считаются символом уюта и гармонии. Однако в народе издавна существовали приметы, что некоторые из них способны приносить сплошные проблемы.

По народным приметам, отдельные цветы могут влиять на отношения, настроение и благополучие в семье. О них узнал "Телеграф".

В первую очередь лучше остерегаться плюща и разных лиан. Говорят, что они выгоняют мужчин из дома и разрушают отношения. Подобные "истории" связаны и с традесканцией и сциндапсусом.

Плющ, традесканция и сциндапсус

Негативные приметы связаны и с гибискусом ("китайской розой"), якобы притягивающей ссоры и болезни. А спатифиллум, которого еще называют "женское счастье", считают растением перемен: в семью он может принести серьезные испытания.

Противоречивые толкования касаются и кактусов. Одни считают их оберегом, другие – источником конфликтов.

Гибискус, спатифиллум и кактус

