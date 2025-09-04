Цей декор буде як "вампір": чим краще не прикрашати свій дім

Вони здатні руйнувати стосунки та притягувати хвороби

Кімнатні рослини традиційно вважаються символом затишку та гармонії. Проте в народі здавна існували прикмети, що деякі з них здатні приносити суцільні проблеми.

За народними прикметами, окремі квіти можуть впливати на стосунки, настрій і добробут в родині. Про них дізнався "Телеграф".

Насамперед краще остерігатись плюща та різних ліан. Кажуть, що вони "виганяють" чоловіків із дому та руйнують стосунки. Подібні "історії" пов'язані й зі традесканцією та сциндапсусом.

Плющ, традесканція та сциндапсус

Негативні прикмети пов’язані й з гібіскусом ("китайською розою"), який нібито притягує сварки та хвороби. А спатифілум, якого ще називають "жіноче щастя", вважають рослиною змін: у сім’ю він може принести серйозні випробування.

Суперечливі тлумачення стосуються і кактусів. Одні вважають їх оберегом, інші — джерелом конфліктів.

Гібіскус, спатифілум та кактус

