Над Украиной взошла необычная луна: в сети опубликовали красивые фото и видео

В сети появились красивые фото необычной луны над Украиной

Над Украиной в ночь на 11 июля можно было увидеть необычную луну, которая называется "Оленье полнолуние". Луна на небе была максимально большой и яркой: увидеть такое явление можно крайне редко.

Происхождение названия природного явления доподлинно неизвестно. Предполагается, что так его назвали коренные племена Северной Америки: мол, именно в этот период у молодых самцов оленей растут новые рога, поэтому и "Оленье полнолуние". А из Северной Америки это название перешло и укоренилось в Европе. В сети появились красивые фото необычной луны над Украиной.

"Оленье полнолуние" над Украиной

"Оленье полнолуние" над Украиной

"Оленье полнолуние" над Украиной

"Оленье полнолуние" над Украиной

"Оленье полнолуние" над Украиной

"Оленье полнолуние" над Украиной

"Оленье полнолуние" над Украиной

Для тех, кто не успел посмотреть на "Оленью полнолуние" в его начале в ночь с 9 на 10 июля и в самом разгаре, в ночь с 10 на 11 июля, останется еще один шанс. Луна будет на небе в ночь с 11 на 12 июля, поэтому шанс взглянуть на это явление еще есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 по 6 июля в ночном небе будет очень заметен Меркурий. После захода Солнца на западно-северо-западном горизонте эта самая маленькая планета будет видна невооруженным глазом. В этот момент он будет находиться в созвездии Рака.