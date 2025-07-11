Над Украиной взошла необычная луна: в сети опубликовали красивые фото и видео
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В сети появились красивые фото необычной луны над Украиной
Над Украиной в ночь на 11 июля можно было увидеть необычную луну, которая называется "Оленье полнолуние". Луна на небе была максимально большой и яркой: увидеть такое явление можно крайне редко.
Происхождение названия природного явления доподлинно неизвестно. Предполагается, что так его назвали коренные племена Северной Америки: мол, именно в этот период у молодых самцов оленей растут новые рога, поэтому и "Оленье полнолуние". А из Северной Америки это название перешло и укоренилось в Европе. В сети появились красивые фото необычной луны над Украиной.
Для тех, кто не успел посмотреть на "Оленью полнолуние" в его начале в ночь с 9 на 10 июля и в самом разгаре, в ночь с 10 на 11 июля, останется еще один шанс. Луна будет на небе в ночь с 11 на 12 июля, поэтому шанс взглянуть на это явление еще есть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с 1 по 6 июля в ночном небе будет очень заметен Меркурий. После захода Солнца на западно-северо-западном горизонте эта самая маленькая планета будет видна невооруженным глазом. В этот момент он будет находиться в созвездии Рака.