Если кот обиделся. Четыре способа вернуть его благосклонность

Попытка погладить кота может вызвать агрессию

Кошки – это животные с собственным характером, и иногда они могут обидеться. Если ваш любимец выглядит скучным и не проявляет своей обычной привязанности, не стоит паниковать. В этой статье мы рассмотрим четыре эффективных способа, которые помогут вам вернуть расположение вашего четырехлапого друга.

Избегайте гнева

Кричать на своего кота за то, что он естественно реагирует на неловкие ситуации, не улучшит его настроение. Важно оставаться спокойным и терпеливым, избегайте наказаний.

Не утешайте их

Это может показаться неразумным, но если вы заметите признаки раздражения, а затем попытаетесь утешить своего кота, погладив его, это может усугубить ситуацию. Кошки остаются в состоянии сильного возбуждения в течение нескольких часов, и даже если начальная причина раздражения исчезла, это все равно может иметь длительный эмоциональный эффект. Они могут отрицательно реагировать на прикосновения в течение нескольких часов после первого инцидента. Попытка вторжения в их личное пространство лишь усугубит эмоции и может привести к агрессивному ответу.

Пройдите обследование у ветеринара

Это также может быть сигналом плохого самочувствия, ведь обида у кошек проявляется в форме отсутствия активности, укрывательства от хозяев или плохого аппетита. Если поведение кошки меняется, было бы хорошей идеей пойти и проконсультироваться с ветеринаром. Изменения в поведении могут свидетельствовать о болезни, поэтому обязательно пойдите и пройдите проверку, особенно если ваш кот чаще скрывается.

Методы отвлечения

Это метод, который некоторые владельцы домашних животных используют, чтобы помочь снять напряжение с помощью маленьких игрушек. Если вы решите подойти, убедитесь, что вы делаете это с осторожностью. Сделайте себя поменьше, чтобы выглядеть менее пугающим и дать своему коту понять, что вы не представляете угрозы. Опять же они могут защищаться, если в любой момент чувствовать, что их загнали в угол.

