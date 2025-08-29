Животные тоже любят загорать: пушистая "гостья" в Одесской области очаровала соцсети (видео)

Комментаторы призвали не пугать хищницу

В Украине не так уж редко можно встретить диких животных, адаптирующихся к жизни рядом с людьми. Так, на одном из пляжей Одесчины заметили редкого гостя — лису, которая спокойно грелась на камнях под солнцем.

Такое видео опубликовал местный Telegram-канал. Эта необычная встреча состоялась в селе Фонтанка, расположенном всего в 17 километрах от Одессы на берегу Черного моря.

Ролик с хвостатым животным быстро распространился в соцсетях, вызвав оживленную реакцию пользователей. Многие выражают желание помочь лисе, накормить ее и позаботиться о безопасности. Кое-кто отмечает, что хищница хорошо адаптируется к жизни рядом с людьми, ведь городские территории становятся для диких животных убежищем из-за сокращения природных местообитаний.

Что пишут украинцы под видео

Что пишут украинцы под видео

Местные жители отмечают, что подобные встречи — не редкость. "Животным некуда деваться — они приходят в города", — комментируют люди. Они призывают заботиться о безопасности и здоровье таких животных: отлавливать для вакцинации, стерилизовать и обеспечивать чипирование.

Что пишут украинцы под видео

Напомним: в Одесской области фиксируется ряд случаев, когда хищники выходят в город и даже контактируют с людьми. Один из таких случился на днях в областном центре — на пляже "Калетон" появилась лиса, которая поошла к спортсменам в поисках еды, осторожно обходя площадку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на морском побережье Одессы лиса спокойно разгуливала на свежем воздухе. Очевидцы показали соответствующее видео в соцсетях.