Вместо отдыхающих в Кирилловке — чайки. Россиянка показала "прелести" отдыха в оккупации (видео)

Людей на пляже нет, зато шастают птички

Кирилловка в Запорожской области являлась популярным курортом на берегу Азовского моря, развитие которого всегда было связано с туризмом и отдыхающими. Однако российская оккупация поселка изменила все кардинально — в августе на море буквально нет людей.

Несмотря на разгар курортного сезона, Кирилловка совсем без отдыхающих. Недавно курорт заполонили медузы вперемешку с водорослями, а теперь там наслаждаются солнечной погодой стая, обитающих на морских простора, чаек.

Один из таких моментов сняла на камеру телефона россиянка — любительница "русского мира". Она выложила видео в ТикТок, на котором показала "прелести" отдыха в оккупированном украинском городке: без людей на пляже, зато с птичками.

Как сейчас выглядит пляж в Кирилловке: видео

Примечательно, что в ролике гражданка страны-агрессорши использовала мелодию украинского композитора Романа Дудчика, которая обрела популярность после выхода сериала "Сваты".

Когда-то переполненные туристами со всей Украины и из-за рубежа, сегодня пляжи Кирилловки почти пустуют, а большинство баз отдыха просто не работает. Ранее "Телеграф" рассказывал детальнее, что происходит с поселком в российской оккупации.