Успейте посетить до наступления морозов. Где в Украине можно увидеть водопад с водой невероятной окраски

Природа создала настоящее чудо – водопад с бирюзовой водой, который падает с пятиметровой высоты в каменный каньон

В северных окрестностях села Лисец Дунаевецкого района, там, где река Бобровка проложила себе путь через вековые каменные породы, природа сотворила настоящее чудо – водопад Бурбун. Это неожиданная жемчужина среди местных природных сокровищ, райский уголок девственной дикой красоты, где время остановилось.

"Телеграф" расскажет, что известно об этом месте. А также как туда доехать.

Таинственная красота каньона

Пятиметровый фонтан прячется в гуще каньона, словно стыдливо скрывая свою красоту от посторонних глаз. Вода словно прыгает со скалы и падает в небольшое озеро, сверкающее изумительным бирюзовым цветом. Это не мираж и не оптическая иллюзия – вода действительно имеет волшебный оттенок — зеркально чистая и прозрачная.

Камни, покрытые бархатным мхом, раскинувшиеся вокруг водоема кусты папоротника – все это создает атмосферу первозданной красоты.

Водопад "Бурбон". Фото — Хмельницкий областной совет

Секрет бирюзовой воды

Уникальный цвет воды – не случайность, а дар природы. Ущелье сформировалось из кремниевых пород и ракушняка, придающего воде особых свойств. Даже летом озеро остается приятно прохладным, даря подлинное блаженство тем, кто осмеливается проникнуть в его бирюзовую глубину. Самые отчаянные путешественники прыгают в воду прямо с высоты водопада – глубина озера это позволяет.

От тайного места к популярной аттракции

Долгие годы этот укромный уголок оставался секретом местных жителей. Только они знали дорогу к этому природному сокровищу. Однако в последние годы, как рассказывают крестьяне, водопад стал удивительно популярным среди путешественников. Сюда едут не только отдохнуть и покупаться, но и сделать эффектные фотографии на фоне голубого озера с водопадом среди древних скал.

Практические советы путешественникам

Местные советуют приезжать в Бурбун в будние дни или ранним утром, чтобы насладиться тишиной и спокойствием. Ближе к вечеру у водопада собирается немало людей, и магия уединения с природой теряется.

Для комфортного отдыха у водопада обустроено несколько деревянных скамеек со столами. Если они заняты, всегда можно найти уютную лужайку над водопадом, где при необходимости можно разбить палатку, хотя места там маловато. Недалеко, в нескольких метрах вдоль течения, бьет источник с пресной водой – естественный дар для жаждущих путешественников.

Как выглядит озеро у водопада "Бурбон". Фото — Хмельницкий областной совет

Международное признание

В 2019 году село Лысец получило особое признание благодаря участию во Всеукраинском проекте "Невероятные села Украины-2019". Посольство Нидерландов выбрало это место для озеленения холма вблизи водопада декоративными растениями – около 600 штук украсили окрестности природной достопримечательности.

Дорога к чуду

Водопад Бурбун находится в 83 километрах от Хмельницкого – дорога займет около полутора часов наслаждения живописными видами. От Дунаевцев до водопада всего 20 километров. Следуйте по трассе через село Голозубинцы в село Лисец, где хорошо заметны таблички укажут вам правильное направление к этому природному сокровищу.

Торопитесь к морозам

Независимо от погодных условий вода в водопаде остается кристально холодной. Но это не пугает желающих искупаться или просто освежиться у природного чуда. С приближением зимы пейзаж приобретает особую сказочную красоту, однако именно сейчас, до наступления настоящих морозов, можно сполна насладиться всеми красками этого невероятного места.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит одно из самых больших ледниковых озер Украины.