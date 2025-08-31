Это село имеет исторические корни

Село Олешин, находящееся в Хмельницкой области, имеет богатую историю и много интересных преданий. Сегодня здесь проживает более 2 тысяч человек, а сама местность считается одной из древнейших на Подолье.

"Телеграф" рассказывает о населенном пункте. Он расположен на живописной Подольской возвышенности.

С юга его омывает Южный Буг, через центр протекает река Зеленая, а вокруг простираются леса и поля. Общая площадь села составляет около 380 га.

По преданию, первые поселенцы появились здесь еще в конце XIV века. Выходцы из Прикарпатья, ища более спокойного места для жизни, остановились на берегах Буга и заложили основу будущего села.

Живописный Олешин

По легенде, название Олешин происходит от слова "голыши" — так прозвали первых жителей, которые из-за бедности часто ходили в изношенной одежде или совсем без нее. Позже это название трансформировалось в "Голышин", а впоследствии — в "Олешин". Память об этих древних временах сохранилась и в соседних селах, в частности в Иванковцах, где до сих пор старожилы называют олешинцев "голышами".

Отдельно среди местных преданий выделяется история о так называемом "Голом Шинке". Во времена казачества на острове среди пруда стояла корчма, где можно было выпить, но не было ни одной закуски. Именно поэтому казаки, среди которых якобы были Хмельницкий и Кривонос, в шутку называли ее "голой". Говорят, что и сегодня на Покрову в этих местах можно услышать эхо веселых голосов казаков.

Живописный Олешин

В письменных источниках деревня упоминается с XVI столетия. Так, в 1547 году король Сигизмунд Август II передал Голышину в наследственное владение Мацею Влодеку. Известно также, что в 1604 здесь останавливалось украинско-польское войско, которое впоследствии отправилось в поход на Москву. Впоследствии село входило в состав Плоскировского староства, а в конце XVIII века перешло в собственность графа Ивана Гудовича.

В ХХ веке село пережило тяжелые испытания. Во время Второй мировой войны Олешин находился под немецкой оккупацией около тысячи дней. 24 марта он был освобожден, и эту новость объявил в Москве диктор Левитан. В послевоенные годы село развивалось с переменным успехом: в 1985 году местный совет считался одним из худших в районе, а уже в 2002 году поднялся до тройки лидеров по финансовым показателям.

Живописный Олешин

В XXI веке олешинцы не оставались в стороне от важных событий. В 2014 году местные жители принимали участие в Евромайдане, отстаивая выбор страны.

Итак, Олешин — это не просто село с давними традициями, а живая история Подолья, в которой переплелись реальные факты и легенды, передающиеся из поколения в поколение.

