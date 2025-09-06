Какую тыкву нельзя есть — грозит отравлением и даже потерей волос

Однако в некоторых случаях она может нанести серьезный вред

Наступает сезон тыквы – согревающий крем-суп, каша со вкусом детства, оладьи. Тыква очень полезна, но в некоторых случаях даже она может навредить.

Польза тыквы

Эта ягода (с ботанической точки зрения, тыква – это ягода) богата полезными веществами. Тыква содержит бета-каротин. В организме он превращается в витамин А, что важно для здоровья глаз, крепкого иммунитета и красоты кожи. Кроме того, в тыкве много клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение, очистить кишечник и выводит токсины. Она также является источником калия, витаминов С и Е, что являются мощными антиоксидантами. Тыкву очень рекомендуют диетологи за ее низкую калорийность и высокую питательную ценность.

Тыква. Фото: freepik

Какие тыквы нельзя употреблять

Тыква с высоким содержанием кукурбитацинов. Это горькое вещество содержится в тыкве, кабачке и огурце. Обычно ее количество незначительно, но из-за неблагоприятных условий выращивания или перекрестного опыления с дикорастущими растениями концентрация кукурбитацинов может сильно возрасти. Такая тыква имеет выраженный горький вкус.

Высокие концентрации токсичных кукурбитацинов могут привести к отравлению — тошноте, рвоте, болям в животе и диарее. В некоторых случаях после тяжелого отравления может наблюдаться потеря волос.

Гнилая или заплесневевшая тыква. Если на тыкве есть гниль и плесень, ее употреблять нельзя. Даже если обрезать испорченную часть, ядовитые вещества (микотоксины) могли проникнуть в мякоть.

Тыква с нитратами. С тыквами это бывает нечасто, но если при их выращивании использовали слишком много азотных удобрений, в них накапливаются нитраты. Такая тыква может быть аномально большой, иметь идеально гладкую кожуру и не иметь характерного аромата.

Сами по себе они нетоксичны, но в организме человека превращаются в нитриты, которые могут нарушать транспортировку кислорода в крови и негативно влиять на здоровье. Особенно это проблематично для детей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая свекла может превратить ваш борщ в "химраствор". В некоторых случаях она может навредить, если корнеплод неправильно выращивали или хранили.