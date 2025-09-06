Когда решил не спешить покупать билеты: завирусился меткий мем о поездах УЗ

В нем упомянули "удобные" места в плацкарте.

Покупка билетов на поезда "Укрзализныци" уже долгое время стала большой проблемой и темой для шуток. Ведь довольно часто удается приобрести билет на не удобное место.

Соответствующий мем заверялся в сети. На нем показан известный кот, который якобы сидит в поезде.

Но курьез состоит в том, что это места, где по две полки. Оно считается довольно не удобным в плацкарте, ведь нижняя полка раскладывается и становится столом и двумя сиденьями. Кроме того, сверху достаточно не удобно лежать, и когда поезд поворачивает, если нет ремней или перил, можно упасть.

Мем о билетах в "Укрзализныце"

В меме отмечено, что именно так выглядит человек, который считал, что у него есть много времени купить билеты. Однако учитывая ситуацию с билетами сейчас, можно добавить, что и такому месту многие будут рады. Хотя здесь достаточно не удобно хранить багаж, особенно если речь идет о больших чемоданах и сумках.

