Это самый распространенный вариант обмана в магазине: на что нужно сразу обращать внимание

Этот трюк используют почти все

Во время покупок супермаркеты и магазины могут обманывать людей различными способами. Как вот несоответствие между тем, что написано на ценнике на полке, и суммой, которую говорят на кассе.

Чаще всего ситуация выглядит так: на прилавке выставляют товар с низким или акционным ценником, но система на кассе фиксирует уже более высокую стоимость. Покупатель рассчитывает на одну сумму, а фактически платит больше.

Обман в магазине

Особенно распространен прием с так называемыми "акциями". Магазины оставляют старые ценники или специально размещают их рядом с более дорогим товаром, создавая впечатление скидки. В результате клиент уверен, что экономит, хотя на самом деле переплачивает.

Это одна из наиболее распространенных схем недобросовестной торговли, которая позволяет магазинам получать дополнительную прибыль за счет невнимательности покупателей.

Итак, покупателя обязаны обслужить по ценам, указанным на ценнике на полке. Если оказалось, что цена выше, чем на самом деле, обращайтесь к администратору.

