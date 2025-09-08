Скажите "Прости" красиво: милые и душевные открытки, чтобы извиниться
Умейте признавать свои ошибки и прощать других
Сегодня, 8 сентября, во многих странах мира отмечают необычный, но значимый праздник — День извинений. Каждый из нас совершает ошибки, но важно вовремя их признать и красиво попросить прощения.
История Дня извинений (Pardon day) берет начало в США. В 1974 году президент Джеральд Форд простил своего предшественника Ричарда Никсона за поступки, причастные к Уотергейтскому скандалу. Это вдохновило американцев и они превратили это в традицию, которая распространилась позже на другие страны.
День извинений — хорошая возможность попросить прощения у близких, друзей и коллег за обиды, недоразумения или резкие слова. Искренние слова помогут восстановить гармонию в отношениях и укрепить доверие.
"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток, которые можно отправить в любом мессенджере. Умейте признавать свои ошибки и прощать других!
