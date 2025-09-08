Скажите "Прости" красиво: милые и душевные открытки, чтобы извиниться

Умейте признавать свои ошибки и прощать других

Сегодня, 8 сентября, во многих странах мира отмечают необычный, но значимый праздник — День извинений. Каждый из нас совершает ошибки, но важно вовремя их признать и красиво попросить прощения.

История Дня извинений (Pardon day) берет начало в США. В 1974 году президент Джеральд Форд простил своего предшественника Ричарда Никсона за поступки, причастные к Уотергейтскому скандалу. Это вдохновило американцев и они превратили это в традицию, которая распространилась позже на другие страны.

День извинений — хорошая возможность попросить прощения у близких, друзей и коллег за обиды, недоразумения или резкие слова. Искренние слова помогут восстановить гармонию в отношениях и укрепить доверие.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток, которые можно отправить в любом мессенджере. Умейте признавать свои ошибки и прощать других!

Картинка Прости меня

Как красиво извиниться

Красивая картинка Прости

Картинки, чтобы красиво извиниться

Открытка Прости меня

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы будут отмечать День бабушки 2025 года. Ошибочно это событие отмечается в тот день.