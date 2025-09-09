"Всем стоять! Это ограбление!". Голубь залетел в супермаркет и насмешил украинцев (фото)

Голуби могут быть переносчиками инфекций и паразитов

Голубь залетел в супермаркет в Буче – пернатый быстро сориентировался и нашел отдел круп. Птицы нередко посещают украинские магазины: раньше в днепровском супермаркете "Варус" голубь устроился прямо на хлебе.

Фото голубя, посетившего один из супермаркетов Бучи, опубликовали в сети. Птица с забавным видом сидела на открытых емкостях с крупами для продажи. На втором фото голубь клюет крупу.

Голубь на емкостях с крупами

Птица не теряла времени впустую

Чем грозит употребление крупы, которую клевал голубь

Птицы, в том числе голуби, часто являются переносчиками бактерий, вирусов и паразитов, которые могут вызвать заболевания у людей. Птица, клевавшая крупу, могла испачкать ее своим пометом, перьями или слюной.

Потребление такой крупы опасно, ведь есть риск заболеть сальмонеллезом или кампилобактериозом. Кроме того, существует риск инфекций, вызванных кишечной палочкой и заражения паразитами.

Следует отметить, что тепловая обработка (варка) круп снижает риск заражения. Однако опасность все же существует.

Как в сети реагируют на пернатого гостя в отдел круп

В сети отмечают, что подобная ситуация — не редкость. Некоторые указывают на опасность, другие шутят. Вот некоторые иронические комментарии:

Наглость – второе счастье

Это наш голубь, пусть ест

Не трогайте у него самый счастливый день в жизни

Не жалко, он тоже есть хочет

"Всем стоять! Это ограбление!"

