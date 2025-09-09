"Всем стоять! Это ограбление!". Голубь залетел в супермаркет и насмешил украинцев (фото)
Голуби могут быть переносчиками инфекций и паразитов
Голубь залетел в супермаркет в Буче – пернатый быстро сориентировался и нашел отдел круп. Птицы нередко посещают украинские магазины: раньше в днепровском супермаркете "Варус" голубь устроился прямо на хлебе.
Фото голубя, посетившего один из супермаркетов Бучи, опубликовали в сети. Птица с забавным видом сидела на открытых емкостях с крупами для продажи. На втором фото голубь клюет крупу.
Чем грозит употребление крупы, которую клевал голубь
Птицы, в том числе голуби, часто являются переносчиками бактерий, вирусов и паразитов, которые могут вызвать заболевания у людей. Птица, клевавшая крупу, могла испачкать ее своим пометом, перьями или слюной.
Потребление такой крупы опасно, ведь есть риск заболеть сальмонеллезом или кампилобактериозом. Кроме того, существует риск инфекций, вызванных кишечной палочкой и заражения паразитами.
Следует отметить, что тепловая обработка (варка) круп снижает риск заражения. Однако опасность все же существует.
Как в сети реагируют на пернатого гостя в отдел круп
В сети отмечают, что подобная ситуация — не редкость. Некоторые указывают на опасность, другие шутят. Вот некоторые иронические комментарии:
- Наглость – второе счастье
- Это наш голубь, пусть ест
- Не трогайте у него самый счастливый день в жизни
- Не жалко, он тоже есть хочет
- "Всем стоять! Это ограбление!"
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе голубь "с ветерком" катался на крыше трамвая. Смешное видео попало в сеть.