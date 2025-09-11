Разобьет все, что увидит дома: какая порода собак принесет много проблем (фото)

Хаски — настоящий ураган, не поддающийся даже кинологам

Хаски уже давно покорили сердца людей своей красотой и харизмой. Они выглядят, как волки с ледяных пейзажей, и поражают голубыми глазами. Однако они имеют характер, который может стать настоящим испытанием для владельца.

От человека требуется сильная выдержка, физическая активность и понимание потребностей породы, чтобы "приручить" хаски. Опытные кинологи признают, что в характере этой породы есть своенравие и независимость, передает "УНИАН".

Хаски не слушают своих хозяев

Часто собаки этой породы:

игнорируют команды;

на прогулках убегают от хозяина;

могут придираться к людям или другим животным.

Еще одна проблема – хаски разрушает все дома. В небольшой квартире хаски способны в считанные минуты разрушить мебель, вещи и даже то, что казалось бы, повредить невозможно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть еще одна порода собак, которых почти невозможно перевоспитать. Кинологи говорят, что, несмотря на маленькое тело и приятную внешность, эти собаки имеют свои особенности характера — сильные инстинкты, высокую активность и не концентрируются на человеке при обучении.