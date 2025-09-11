Написал полсотни пьес с матом и призвал "дресирувати обізьяну": что надо знать о Лесе Подервянском

Главным "оружием" украинского писателя и художника Леся Подервянского было использование нецензурной лексики

Украинская культура 20 века подарила немало художников. Некоторые ассоциируются как детские авторы, хотя писали еще интимную лирику. А вот Лесь Подервянский известен своими сатирическими пьесами и острыми высказываниями.

Лесь Подервянский – художник, писатель, драматург, автор сатирических пьес и представитель художественного течения "Новая волна". С 1980 года он является членом Союза художников Украины, его работы выставлялись не только в Украине, но и в России, Узбекистане, Канаде и США.

Кто такой Лесь Подервянский

Как драматург, Подервянский создал более 50 пьес, среди которых "Кацапи", "Павлік Морозов", "Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму" и другие. В его произведениях есть ирония, острая социальная критика и индивидуальный языковой стиль.

Подервянский также известен своими высказываниями, в частности:

"Бо треба не всякою ху*ньою займатися, а жити інтєрєсно: читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любіму обізьяну і ходити в оперу з красивими дівчатами. І отримувати від цього задоволення", — в публикации в Facebook;

"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", — из пьесы "Павлик Морозов";

"У бізнесмена Барсученка діла йшли не те шо х*йово, но і ніззя сказать, шо харашо. Но потом пішла одна х*ерня".

Детство писателя

Родителями Леся Подервянского были искусствовед и собирательница древностей Людмила Миляева и художник, преподаватель Киевского художественного института Сергей Подервянский. Будущий художник учился в Республиканской художественной школе в Киеве, а затем окончил Киевский художественный институт.

Родители известного писателя

Служба в армии стала для него началом литературного творчества — именно тогда он начал придумывать истории с оригинальными персонажами и описывал их в письмах к друзьям. По его словам, даже сотрудники КГБ были знакомы с этими текстами и находили их смешными.

Лесь Подервянский в армии

В 1980 году Подервянский стал членом Союза художников Украины. Его живописные работы были как в России и Узбекистане, так и в Канаде и США.

Сейчас писатель и художник проживает в Киеве, в районе Бессарабки.

