Написав пів сотні п'єс з матюками та закликав "дресирувати обізьяну": що треба знати про Леся Подерв’янського

Головною "зброєю" українського письменника та художника Леся Подерв’янського було використання нецензурною лексики

Українська культура 20 століття подарувала чимало митців. Деякі асоціюються як дитячі автори, хоча писали ще інтимну лірику. А ось Лесь Подерв’янський відомий своїми сатиричними п’єсами та гострими висловлюваннями.

Лесь Подерв’янський — художник, письменник, драматург, автор сатиричних п’єс і представник мистецької течії "Нова хвиля". З 1980 року він є членом Спілки художників України, а його роботи виставлялися не лише в Україні, а й у Росії, Узбекистані, Канаді та США.

Хто такий Лесь Подерв’янський

Як драматург, Подерв’янський створив понад 50 п’єс, серед яких "Кацапи", "Павлік Морозов", "Гамлєт, або Феномен дацького кацапізму" та інші. У його творах є іронія, гостра соціальна критика та індивідуальний мовний стиль.

Подерв’янський також відомий своїми висловлюваннями, зокрема:

"Бо треба не всякою ху*ньою займатися, а жити інтєрєсно: читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любіму обізьяну і ходити в оперу з красивими дівчатами. І отримувати від цього задоволення", — у публікації в Facebook;

"Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей", — з п'єси "Павлік Морозов";

"У бізнесмена Барсученка діла йшли не те шо х*йово, но і ніззя сказать, шо харашо. Но потом пішла одна х*ерня".

Дитинство письменника

Батьками Леся Подерв’янського були мистецтвознавець і збирачка старожитностей Людмила Міляєва та художник, викладач Київського художнього інституту Сергій Подерв’янський. Майбутній митець навчався у Республіканській художній школі в Києві, а згодом закінчив Київський художній інститут.

Батьки відомого письменника

Служба в армії стала для нього початком літературної творчості — саме тоді він почав вигадувати історії з оригінальними персонажами й описував їх у листах до друзів. За його словами, навіть працівники КДБ були знайомі з цими текстами й знаходили їх смішними.

Лесь Подерв’янський в армії

У 1980 році Подерв’янський став членом Спілки художників України. Його живописні роботи були як у Росії та Узбекистані, так і в Канаді та США.

Нині письменник і художник мешкає у Києві, в районі Бессарабки.

