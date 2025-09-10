В Нью-Йорке есть площадь, которая носит название известного украинца: чья "душа" там живет (фото)

Название площади в Нью-Йорке не менялось с 1978 года

В Нью-Йорке хранится частичка Украины. В Ист-Виллидж, квартале, который называют "Маленькой Украиной", расположена площадь имени известного украинского писателя.

Как пишут в "Последнем Бастионе", эта площадь названа в честь Тараса Шевченко. Она объединяет 6-ю и 7-ю улицы между 2-й и 3-й авеню в Ист-Виллидж и является важной локацией для украинской общины города.

Площадь имени Тараса Шевченко в Нью-Йорк

История этой площади достигает XIX века. Когда-то она носила другое название — Голл-Стрит, а затем Голл-Плейс, — в честь землевладельца Чарльза Генри Голла. Именно он в 1828 году продал землю городу, после чего улица получила его имя.

Квартал Ист-Вилледж в Нью-Йорке

Однако в 1978 году городской совет Нью-Йорка принял решение, которое изменило название навсегда. Улицу официально переименовали в площадь Тараса Шевченко, чтобы увековечить память украинского поэта и символизировать уважение к многочисленной общине украинцев, которые жили и продолжают жить в этом районе.

