Зелене добриво для городу: що посіяти у вересні, щоб покращити ґрунт

Є кілька рослин, які здатні покращувати якість грунту у вашому городі

Після збирання врожаю грунт на городі може бути виснаженим і потребує удобрення. Однак не поспішайте бігти за хімічним підживленням, адже для покращення якості землі на ділянці можна використовувати "зелене добриво" — сидерати.

"Телеграф" розповість, що таке сидерати, навіщо їх сіяти після збирання врожаю.

Як покращити якість ґрунту на городі?

Зібравши з городу картоплю, моркву, цибулю, кабачки та інші овочі, можна приступати до удобрення землі сидератами. Це такі рослини, які покращують якість ґрунту, наповнюють його корисними речовинами та допомагають боротися з бур’янами. Про це розповіла у своєму тік-ток акаунті городниця Олеся Василівна.

Найкращими рослинами-сидератами є гірчиця, озиме жито та люпин. Ці рослини швидко сходять, а своєю кореневою системою розпушують ґрунт і наповнюють його корисними мікроелементами. Також сидерати допомагають боротися з бур’янами та деякими хворобами і грибками.

За словами городниці, гірчицю найкраще сіяти після збирання картоплі, а жито та люпин підійдуть для ґрунту після збирання інших культур. Однак найефективніше змішати насіння всіх трьох рослин та засіяти на звільненій від урожаю площі. Після такого "зеленого добрива" ваш город у наступному сезоні стане більш врожайним та плідним.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зробити з трояндами у вересні, щоб вони пишно цвіли всю осінь. Корисні поради для квітникарів.