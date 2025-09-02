Урожай будете собирать до заморозков: чем удобрить помидоры в сентябре, чтобы они продолжали плодоносить

Некоторые виды удобрений будут полезны помидорам именно в сентябре

Сентябрь — время, когда многие огородники и дачники поспешно собирают урожай с огородов и приближаются к окончанию огородного сезона. Однако, не нужно спешить. Например, урожай помидоров можно собирать и до заморозков, если вовремя их удобрить.

"Телеграф" расскажет, как и чем удобрять томаты в сентябре, чтобы они продолжали плодоносить до самых холодов.

Чем удобрить помидоры в сентябре?

Уставшие и изможденные кусты томатов в сентябре можно "реанимировать", подкормив их полезными веществами, пишет Express. Это не только вернет их к жизни, наполнит силами и энергией, но и продолжит сезон плодоношения.

И если весной и в начале лета томаты нуждаются в стимуляции именно роста кустов и их подкармливают азотом, то сейчас в конце сезона основное внимание следует уделять фосфору и калию. Эти полезные вещества укрепляют корневую систему и наполняют растения силой для формирования и созревания новых плодов.

Купить калийно-фосфорное удобрение для помидоров можно в любом садоводческом магазине. Вносить его можно по инструкции, а можно делить дозировку на половину и вносить удобрение чаще — например раз на 5-7 дней.

После такого удобрения растения помидоров наполнятся силами, а вы продолжите собирать урожай аж до заморозков.

