Сегодня, 14 сентября, 11-я годовщина со дня смерти известного советского актера Бориса Химичева. Он играл в картинах "Операция "Доверие"", "Аты-баты, шли солдаты…", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Актер скончался в 2014 году. Недавно мы рассказывали, почему не стало известного украинского актера Николая Яковченко.

Что известно о Борисе Химичеве

Будущий актер родился в 1933 году в селе Баламутовка в Хмельницкой области. Его отец был главой колхоза, а мать – учительницей. Химичев родился в период Голодомора, когда советская власть изымала хлеб и всю пищу, что повлекло за собой гибель миллионов украинцев. Его семье удалось выжить, но у Бориса было слабое здоровье в детстве.

Я стыжусь своего места рождения. У меня было сиротское детство: мама очень рано умерла, отец работал председателем колхоза, постоянно на коне. Я работал в колхозе и мечтал о лучшей жизни. Борис Химичев

В юности Химичев не думал об актерской карьере — поступил на факультет разработки нерудных участков во Львовский горный институт. Через год он перевелся на радиофизический факультет Киевского института Тараса Шевченко. В вузе он начал посещать студенческий кружок, а вскоре – театральную студию при театре имени Франко.

Химичев пытался поступить в институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, но не удалось. Тогда он переехал в Москву, где учился в Школе-студии МХАТ. В 1964–1982 годах Химичев работал в Московском театре имени Владимира Маяковского. В 1967 году Борис дебютировал в кино, снявшись в ленте "Операция "Доверие".

Некоторое время Химичев получал только второстепенные и эпизодические роли. А первую главную роль – бандита Коли Паленького – исполнил в 1979 году в картине "Детектив". Актеру часто доставались роли сотрудников силовых структур, например работника спецслужб в ленте "Молчание доктора Ивенса" и полковника КГБ в телесериале "Совесть".

Популярными фильмами при участии Химичева были "Аты-баты, шли солдаты", где он превратился в профессора, "Сыщик" — в бандита, "Правда лейтенанта Климова" — в контр-адмирала, "Черный треугольник" — в архимандрита, "Двойной обгон" — в капитана милиции, "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" — в рыцаря ордена Храма, "Гардемарины, вперед!" — в Черкасского.

В 1998 году Химичев получил главную роль – князя Юрия Долгорукого – в одноименном фильме. Это киевский князь, который отметился жаждой власти и расширения земель. Он основал Москву, за что отрицательно упоминается современниками в контексте постоянных войн, начатых Россией. Особенно, когда речь идет об Украине.

В 2000-х Химичев сыграл в картинах "Джек-пот для Золушки: Боб", "Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства", "За тридевять земель", "Кто приходит в зимний вечер".

Смерть и могила Бориса Химичева

В 2014 году актер внезапно упал в бане, и все подумали, что у него произошел инсульт. Однако впоследствии у Химичева обнаружили опухоль головного мозга. Через несколько месяцев он умер от неоперабельного рака мозга. Его похоронили на Химкинском кладбище в Москве.

Актеру установили большой мемориал, один на двоих с женой Галиной Сизовой. С одной стороны на памятнике изображен крест, а с другой – театральная кулиса и кинопленка. Судя по видео 2024 года, могила Химичева выглядит ухоженно — вокруг подстрижена трава и есть живые цветы.

