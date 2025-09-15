Можете получить убытки: что категорически запрещено делать сегодня

В этот день не рекомендуется давать взаймы что-то

В понедельник, 15 сентября, согласно новоюлианскому календарю, христиане чествуют великомученика Никиту Готского. Ранее это происходило 28 сентября.

Никита Готский жил в IV веке на восточной стороне реки Дунай, являющейся территорией современной Румынии. Он был готским воином. Никиту обратил в христианство епископ Феофил еще в молодости. Впоследствии Готский стал священником.

Однако в те времена христиан преследовал король острот Атанарих. Готского заставляли отречься от веры в Иисуса Христа, но он был непоколебим. Никиту сожгли заживо в 378 году. В то же время Готский стал примером безоговорочной веры в Спасителя.

Традиции и приметы 15 сентября

В этот день христиане посещают церковную службу, где молятся святому Никите. Они просят у мученика покровительства от грехов и мира в Украине. Предки в этот день готовились к осени и работали на земле.

Быстро желтеют листья – осень будет холодной.

Если сегодня тепло – зимой ждите снегопад.

Сильный ветер – к холодам в ближайшее время.

Что нельзя делать 15 сентября

В этот день не советуют мыть пол, потому что можно потерять удачу.

Запрещено употреблять алкоголь, поскольку может ухудшиться самочувствие.

Не стоит занимать определенные вещи в этот день, потому что можете получить убытки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о календаре праздников на сентябрь 2025 года. Проверьте, знаете ли вы о праздниках в этом месяце.