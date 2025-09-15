Рус

Можете отримати збитки: що категорично заборонено робити сьогодні

Вікторія Козар
Що заборонено робити 15 вересня, аби потім не сумувати
Що заборонено робити 15 вересня, аби потім не сумувати. Фото freepik.com

У цей день не рекомендується позичати щось іншим

У понеділок, 15 вересня, відповідно до новоюліанського календаря, християни вшановують великомученика Микиту Готського. Раніше це відбувалося 28 вересня.

Микита Готський жив у IV столітті на східному боці річки Дунай, що є територією сучасної Румунії. Він був готським воїном. Микиту навернув до християнства єпископ Феофіл ще у молодості. Згодом Готський став священником.

Однак у ті часи християн переслідував король остроготів Атанаріх. Готського змушували відректися віри в Ісуса Христа, але він був непохитним. Микиту спалили живцем 378 року. Натомість Готський став прикладом беззаперечної віри у Спасителя.

Традиції та прикмети 15 вересня

У цей день християни відвідують церковну службу, де моляться до святого Микити. Вони просять у мученика заступництва від гріхів та миру в Україні. Предки цього дня готувалися до осені і працювали на землі.

  • Швидко жовтіє листя — осінь буде холодною.
  • Якщо сьогодні тепло — зимою чекайте на снігопад.
  • Сильний вітер — до холодів найближчим часом.

Що не можна робити 15 вересня

  • У цей день не радять мити підлогу, бо можна втратити удачу.
  • Заборонено вживати алкоголь, оскільки може погіршитися самопочуття.
  • Не варто позичати певні речі у цей день, бо можете отримати збитки.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар свят на вересень 2025. Перевірте, чи знаєте ви про свята у цьому місяці.

