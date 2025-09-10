Покорил сердца миллионов: какой фильм был самым популярным в 1990 году
Эта мелодрама стала культовой в истории кино
В 90-е на экраны выходило много интересных фильмов с мастерской актерской игрой, красивыми локациями и приятной атмосферой. Отдельные из них стали настолько популярными, что зрители просматривают их до сих пор.
В 1990 году в Соединенных Штатах Америки выпустили мелодраму "Красотка". По сюжету успешный предприниматель Эдвард Льюис прибывает в Лос-Анджелес, чтобы подписать выгодное соглашение. В городе он случайно попадает в район "красных фонарей", где встречает молодую проститутку Вивиан Уорд. Девушка показывает бизнесмену дорогу в гостиницу и проводит с ним ночь.
После этого Льюис предлагает Вивиан сопровождать его на деловых встречах за деньги, а вскоре — и полное финансовое содержание. Однако Уорд отказывается, потому что мечтает о настоящей любви. В конце фильма Льюис понимает, что влюблен в девушку и пытается добраться до ее квартиры по пожарной лестнице.
Так лента стала для многих примером того, как кардинально может измениться жизнь человека. Также создатели показали, как важно верить в чудеса и оставаться верным своим ценностям. Главные роли в фильме сыграли Джулия Робертс и Ричард Гир, которые еще на тот момент не были известными актерами. Однако после выхода мелодрамы они прославились на весь мир. Кассовые сборы ленты составили 178 миллионов долларов.
