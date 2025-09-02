Его включали на каждой дискотеке: что известно о самом популярном треке 2007 года

Песня стала хитом по всему миру

Период 2000-х запомнился качественными и драйвовыми треками, пополнившими плейлисты миллионов слушателей. Отдельные из них стали настолько популярными, что их слушают и по сей день.

В 2007 году популярная барбадосская певица Рианна выпустила композицию Umbrella. Это был первый трек исполнительницы, вошедший в третий студийный альбом Good Girl Gone Bad. Артистка записывала его с участием Jay-Z. Песня была одним из самых больших хитов 2007 года, заняв первую строчку в музыкальном чарте Billboard Hot 100 в США.

Над треком работали Кристофер "Трикки" Стюарт, Териус "The-Dream" Нэш и Кук Гаррелл в Triangle Studios в Атланте. Сначала это должна быть композиция для Бритни Спирс. Однако ее звукозаписывающая компания отказала в прослушивании трека. Композицию исполнила Рианна, для которой она стала судьбоносной.

Певица Риана в 2007 году, фото Getty Images

Песня Umbrella стала безумно популярной во многих странах мира: в Великобритании, Финляндии, Австралии, Дании, Испании, Швейцарии, Германии и Украине. Там она занимала первые места в топовых хит-парадах. В США продали 3 миллиона пластинок Umbrella, в Великобритании – 600 тысяч, в Испании – 320 тысяч, в Германии – 300.

В том же 2007 году вышел клип на трек. В видеоработе Риана предстала в трех образах: хорошей девочки в белом платье, плохой — в черном с длинными ногтями и в виде дьявола. Интересно то, что в клипе певица танцует как балерина — на пальчиках. Видеоработа является одной из самых популярных на YouTube в музыкальном сегменте. По состоянию на сентябрь 2025 года, клип просмотрело более 1,19 миллиарда пользователей.

