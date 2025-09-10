Богомол из Херсона стал звездой соцсетей: его заметили за очень вредным занятием (фото)

Благодаря удачному ракурсу фото выглядит очень забавно

В Херсоне пользователей соцсетей развеселил необычный снимок с насекомым. На нем богомол словно смешно позирует, держа в лапках папиросу.

Фото опубликовал один из местных Telegram-каналов, добавив ироническую подпись: "Жизнь в Херсоне такова, что даже богомолы курят папиросы". Пост быстро собрал сотни реакций, ведь пользователей очень порадовал такой кадр.

На фото насекомое действительно выглядит так, будто грубо зажимает в лапках белую сигарету. Удачный ракурс сделал его настоящей "звездой сети".

Благодаря удачному ракурсу фото выглядит очень забавно, что и сделало его вирусным.

Как видим, даже случайная мелочь может развеселить многих людей и добавить каплю позитива в трудный день. Ведь при всех трудностях и войне, херсонцы сохраняют чувство юмора и умеют находить что-то хорошее.

