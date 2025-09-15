"Вещь эпохи Гомо совектикус". Украинец насмешил сеть интересной находкой

Пользователи уже рассказали, для чего это использовали

Мужчина удивил сеть своей необычной находкой. Он показал, что нашел что-то похожее на нарезанную резину или тонкие ленты с нее. В комментариях уже рассказали, что и к чему.

Соответствующий пост был опубликован в Facebook. Как отметил автор, он сам не знает, откуда эта находка и для чего использовалась.

Мужчина спросил пользователей, что это у него в руках. Он добавил, что находка похожа на бронзовую ленту или что-то в этом роде. Ее он будто бы довольно часто видит в разных селах и городах. На фото показана резиновая лента, достаточно сильно напоминающая шину с велосипеда только нарезанную.

Шина трансформатора

В комментариях пользователи сразу подчеркнули, что это шина трансформатора. Ее раньше довольно часто использовали и для статеров, хотя сейчас иногда такое встречается тоже. Украинцы к тому же остроумно шутили, что это находка "трансформаторной эры" или "эпохи Гомо советикус". Некоторые отметили, что это медная шина, а не бронзовая, как писал автор.

Что такое трансформаторная шина

Шина трансформатора – это металлический проводник, как правило, в виде ленты, стержня или трубки с высокой проводимостью (меди или алюминия). Его используют для эффективного распределения и передачи больших электрических токов от входных фидеров к выходным цепям трансформатора с минимальными потерями энергии. Ее можно встретить на электрических подстанциях и распределяющих устройствах.

Шина трансформатора

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец похвастался необычной находкой на пляже, но впоследствии разочаровался.