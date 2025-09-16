Ваш брак будет обречен на несчастье: что нельзя делать 16 сентября

Верующие соблюдают некоторые запреты в этот день, чтобы не навлечь беду

В этот вторник, 16 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память святой великомученицы Евфимии Всехвальной. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, событие отмечалось 29 сентября.

Евфимия Халкедонская родилась в набожной и богатой семье. Она жила во времена правления императора Диоклетиана, когда христиан преследовали. Она отказывалась участвовать в языческих ритуалах и приносить жертвы богам. За это ее задержали и пытали.

По преданию, Евфимию бросили в клетку с животными, но они не нанесли ей большого вреда. Она умерла в почтенном возрасте. После ее смерти в Халкедоне произошло землетрясение, а ее мощи признаны нетленными и уважаемыми.

Традиции и приметы 16 сентября

Считается, что в этот день нужно собирать рецепты и делиться ими. Также 16 сентября принято квасить капусту или другие продукты на зиму.

теплый и солнечный день предвещает тёплую осень;

если листья пожелтели, но еще не опали, то осень будет затяжной;

16 сентября ожидается малоснежная зима;

большое количество паутины в этот день – до дождливой осени.

В этот день заведено квасить капусту на зиму. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 16 сентября

завидовать и оскорблять других – считается, что все слова вернутся к вам;

начинать новые дела – это может привести к неудаче;

отправляться в дальний путь – такое путешествие может принести несчастье;

жениться – считается, что такой брак не будет счастливым.

Именины 16 сентября

В этот день именины отмечают Андрей, Василий, Василина, Владимир, Доминика, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей.

Ранее "Телеграф" писал о важных государственных событиях, которые произойдут в сентябре 2025 года. Мы подготовили для вас календарь праздников.