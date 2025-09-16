Ваш брак будет обречен на несчастье: что нельзя делать 16 сентября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Верующие соблюдают некоторые запреты в этот день, чтобы не навлечь беду
В этот вторник, 16 сентября, православные христиане и греко-католики чтят память святой великомученицы Евфимии Всехвальной. До перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь, событие отмечалось 29 сентября.
Евфимия Халкедонская родилась в набожной и богатой семье. Она жила во времена правления императора Диоклетиана, когда христиан преследовали. Она отказывалась участвовать в языческих ритуалах и приносить жертвы богам. За это ее задержали и пытали.
По преданию, Евфимию бросили в клетку с животными, но они не нанесли ей большого вреда. Она умерла в почтенном возрасте. После ее смерти в Халкедоне произошло землетрясение, а ее мощи признаны нетленными и уважаемыми.
Традиции и приметы 16 сентября
Считается, что в этот день нужно собирать рецепты и делиться ими. Также 16 сентября принято квасить капусту или другие продукты на зиму.
- теплый и солнечный день предвещает тёплую осень;
- если листья пожелтели, но еще не опали, то осень будет затяжной;
- 16 сентября ожидается малоснежная зима;
- большое количество паутины в этот день – до дождливой осени.
Что нельзя делать 16 сентября
- завидовать и оскорблять других – считается, что все слова вернутся к вам;
- начинать новые дела – это может привести к неудаче;
- отправляться в дальний путь – такое путешествие может принести несчастье;
- жениться – считается, что такой брак не будет счастливым.
Именины 16 сентября
В этот день именины отмечают Андрей, Василий, Василина, Владимир, Доминика, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Алексей.
Ранее "Телеграф" писал о важных государственных событиях, которые произойдут в сентябре 2025 года. Мы подготовили для вас календарь праздников.