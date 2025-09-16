Рус

Ваш шлюб буде приреченим на нещастя: що не можна робити 16 вересня

Наталія Дума
Читать на русском
Суворі заборони у церковне свято 16 вересня
Суворі заборони у церковне свято 16 вересня

Віряни дотримуються деяких заборон в цей день, щоб не накликати біду

Цього вівторка, 16 вересня, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святої великомучениці Євфимії Всехвальної. До переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар, подія відзначалася 29 вересня.

Євфимія Халкедонська народилася у побожній і заможній родині. Вона жила за часів правління імператора Діоклетіана, коли християн переслідували. Вона відмовлялася брати участь у язичницьких обрядах і приносити жертви богам. За це її затримали і катували.

За переказами, Євфимію кинули у клітку з тваринами, але вони не завдали їй великої шкоди. Свята відійшла у засвіти у поважному віці. Після її смерті у Халкедоні стався землетрус, а її мощі визнані нетлінними й шанованими.

Традиції та прикмети 16 вересня

Вважається, що в цей день треба збирати рецепти і ділитися ними. Також 16 вересня заведено квасити капусту або інші продукти на зиму.

  • теплий і сонячний день віщує теплу осінь.
  • якщо листя пожовтіло, але ще не опало, то осінь буде затяжною.
  • гроза 16 вересня передбачає малосніжну зиму.
  • велика кількість павутиння в цей день — до дощової осені.
Народні прикмети 16 вересня
В цей день заведено квасити капусту на зиму. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 16 вересня

  • заздрити та ображати інших — вважається, що всі слова повернуться до вас;
  • починати нові справи — це може призвести до невдачі;
  • вирушати в далеку дорогу — така подорож може принести нещастя.
  • одружуватися — вважається, що такий шлюб буде нещасливим.

Іменини 16 вересня

Іменини в цей день відзначають Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домініка, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій.

Раніше "Телеграф" писав про важливі державні події, які відбудуться у вересні 2025 року. Ми підготували для вас календар свят.

