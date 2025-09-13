Раньше здесь жила элита, а теперь царит разруха: какая история кроется за похожим на дворец домом во Львове

В этом доме жили врачи, консул и учились школьники

На улице Тершаковцев во Львове стоит дом, который сейчас больше всего напоминает заброшенный замок. Но за его мрачным видом спрятана богатая и необычная история. Несмотря на свой вид, дворцом дом №4 никогда не был, но за время своего существования сменил не только владельцев и жильцов, но и свое назначение.

"Телеграф" рассказывает историю дома на улице Тершаковцев, 4. Когда-то жилье в нем считалось элитным.

От первых построек к роскошному особняку

Первые упоминания об этой местности датируются 1830 годом. Тогда на месте современного трехэтажного здания находился двухэтажный дом. Позже участок перешел в собственность к предпринимателю-строителю Петру Томчуку, который планировал построить здесь доходный дом по собственному проекту. Томчук даже получил разрешение на снос находившегося на участке строения, но по неизвестным причинам продал свой участок вместе с проектом профессору фармакологии из Польши Вацлаву Соберанскому.

Этому дому во Львове 126 лет Фото: Facebook/Ludmila Labazevich

Новый собственник не воспользовался готовым проектом и заказал новый у архитектора Наполеона Лущкевича. 25 ноября 1899 года во Львове появился роскошный дом в стиле французского необарокко.

В здании были десятки комнат, залы, веранды и даже отдельное хозяйственное здание с конюшней и каретником, складом и комнатами для слуг.

Комнаты в доме снимали врачи и другие представители интеллигенции Львова. Также здесь жил консул Перу Францишек Паулик, работал Польский школьный музей.

Упадок и пустующие комнаты

В начале 1930-х гг. помещения доходного дома № 4 были пустыми и не использовались из-за неудовлетворительного состояния. В доме были повреждены потолки, печи, туалеты и ванные. Хозяйственное здание также не использовалось. В октябре 1935 года часть доходного дома, в которой несколько лет никто не жил, передали частной женской гимназии Й. С. Гольдблят-Камерлинг.

В доме жила интеллигенция, а потом в нем находились школы Фото: Facebook/Ludmila Labazevich

Школы в старинных стенах

В декабре 1935 года владелица получила разрешение на частичную реконструкцию. И дом немного перестроили.

Частная школа Гольдблят-Камерлинг существовала недолго. В советское время здесь располагалась вечерняя восьмилетняя школа № 3, которая перестала функционировать в начале 1990-х гг.

В последний раз дом реставрировали в 1937 году Фото: Facebook/Ludmila Labazevich

Памятник архитектуры без реставрации

В 1986 году решением Львовского облисполкома дом внесли в список памятников архитектуры местного значения.

Сегодня часть здания пустует, отдельные помещения находятся в собственности жителей и организаций. Дом сохранил свою монументальность, но нуждается в реставрации.

Дом нуждается в реставрации Фото: tvoemisto.tv

В 2024 году совладельцы согласились на восстановительные работы, чтобы вернуть зданию достойный облик. Но по состоянию на 2025 год реконструкция так и не началась.