Нарендра Моди был помолвлен еще ребенком

Премьер-министр Индии Нарендра Моди более полвека находится в браке с Джашодабен Моди — женщиной, которую он скрывал почти всю свою жизнь. В эту среду топ-чиновник, который пытается быть другом российскому диктатору Путину, отмечает 75-летие.

На протяжении 50 лет Моди скрывал факт своего брака. В избирательных документах он указывал прочерк или оставлял графу "жена" пустой, что в итоге стало предметом судебных разбирательств. В 2014 году суд, однако, признал политика невиновным.

Пара поженилась в 1968 году, когда Джашодабен было всего 15 лет, а Моди — 17. При этом поженили их по соглашению, заключенному их семьями еще в детстве молодых. На момент свадьбы оба оставались несовершеннолетними.

Джашодабен Моди — что известно о жене премьера Индии

Джашодабен родилась в 1952 году. Ее мать умерла, когда ей было два года. После свадьбы ее муж Нарендра уехал в двухлетнее путешествие по Индии, а спустя три года и вовсе покинул дом. По словам брата Нарендры Самбхая, брак его сестры так и не был консумирован — супруги никогда не вступали в интимные отношения. При этом Нарендра поощрял жену к учебе, но сам почти не участвовал в ее жизни.

В 1976 году Джашодабен получила педагогическое образование и всю жизнь посвятила работе в школе. Сейчас она на пенсии и получает пособие в размере 14 тысяч рупий — примерно 160 долларов (или менее 5 тысяч гривен). В 1991 году женщина переселилась в деревню, а позже обосновалась в городе Удджайн, где живет вместе с братом и его женой.

Известно, что в ноябре 2014 года жена Моди совершила свою первую поездку в Мумбаи, где помолилась за своего мужа в храме Махалакшми и храме Сиддхивинаяк. В декабре 2014 года журналист пакистанского информационного агентства Dawn News сказал: "Немногие газеты осмелились сообщить о бедах, с которыми столкнулась Джашодабен".

Джашодабен Моди по центру. Фото: hindustantimes.com

