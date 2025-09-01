Путин, ача, ача: Индия наращивает экспорт оружия и сближается с Россией, чем могут "подогреть" оккупантов

Президент России Владимир Путин встретился с индийским лидером Нарендрой Моди "на полях" саммита ШОС в Китае. И пока один из ключевых партнеров Индии (США) отворачивается от неё, Нью-Дели все больше тяготеет к сотрудничеству с Москвой.

"Телеграф" предположил, во что это может вылиться и как может помочь России в войне против Украины.

Путина лобызается с Моди, пока Трамп наблюдает

В китайском городе Тяньцзинь 31 августа стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Для участия в мероприятиях прибыл и Владимир Путин. Ожидается, что там он поговорит с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске.

Уже 1 сентября перед двусторонними переговорами с участием делегаций Путин и Моди около часа общались тет-а-тет в "Аурусе" российского лидера.

"Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это первая встреча Путина и Моди в текущем году, хотя главы России и Индии регулярно созваниваются по телефону. Как ожидается, на этих переговорах, в том числе будет обсуждена подготовка к предстоящему в декабре визиту президента РФ в Индию.

А как же США

После начала полномасштабной войны в Украине и введения западных санкций против Москвы в 2022 году Индия превратилась в главного покупателя российской нефти. Это, в свою очередь, позволило индийским нефтеперерабатывающим заводам воспользоваться более дешевым сырьем и получить от этого ощутимые экономические выгоды.

Вместе с тем, рост импорта вызвал резкую реакцию в Вашингтоне, который является стратегическим партнером Нью-Дели. Так, Соединенные Штаты повысили тарифы на индийский импорт вдвое — до 50%. США обвиняют Индию в наживе на скидках российской нефти. Однако индийские чиновники отвечают, что такая позиция Запада выглядит двойными стандартами, ведь как Европейский Союз, так и сами США продолжают покупать российские товары на миллиарды долларов.

Конфликт интересов между Штатами и Индией обострился к концу лета 2025. За последние недели августа Трамп четырежды пытался поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, однако тот отказывается от разговора, игнорируя звонки американского лидера. По мнению словам журналистов Frankfurter Allgemeine Zeitung, Моди "обижен" после того, как Трамп назвал экономику Индии "мертвой", а также ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт индийских товаров из-за закупок Нью-Дели российской нефти.

Более того, в СМИ уже появилась информация о том, что уже в сентябре Индия увеличит закупки, игнорируя пошлины США. Такое поведение Нью-Дели не оставляет равнодушным вашингтон, который по информации Axios и India Todayсо, якобы обратился к европейским странам с призывом ввести санкции в отношении Индии, аналогичные американским, включая полное прекращение поставок нефти и газа, сообщают Axios и India Todayсо ссылкой на источники.

Неочевидные способности Индии

Выгоды России от противостояния США и Индии по поводу российской нефти вполне очевидны. Однако, как оказалось, в последнее время у Нью-Дели появляется "бонус", который также может заинтересовать Москву.

Дело в том, что Индия, которая традиционно является крупным покупателем российского оружия, в последнее время сама значительно наращивает производство этих товаров. Изначально это происходило из желания индийского правительства закрыть пустоты на рынках, откуда временно ушла Россия из-за войны в Украине. То есть, проще говоря, индийцы хотели подсидеть Россию пока та не может обеспечивать продажу оружия на должном уровне.

Однако теперь, на фоне отдаления Индии от США уже нельзя исключать и того, что Индия сможет предложить свои услуги и самой Москве.

Чем индийцы могут подогреть армию РФ

В 2023-2024 финансовом году Индия произвела вооружение на 14,8 миллиарда долларов, что на 62% больше, чем в 2020 году. Хотя планового 3,5 миллиарда долларов экспорта достичь не удалось (фактическая сумма составила примерно 2,3 миллиарда), это значительный прогресс по сравнению с 230 миллионами долларов десятилетней давности.

Сейчас Индия активно развивает экспорт вооружений, стремясь стать значимым игроком на мировом рынке. Основные категории экспортируемого оружия включают дешевые боеприпасы (155 мм) и стрелковое оружие, однако в последнее время индийцы также нацелены и на высокотехнологичные товары.

ПВО

Не секрет, что у России сейчас дефицит ПВО, и в этом теоретически индийцы способны помочь Москве.

Akash — это зенитный ракетный комплекс малой дальности, разрабатываемый в Индии, предназначенный для обеспечения противовоздушной обороны объектов и группировок войск. И он уже пошел на экспорт. В 2022 году Армения подписала с Индией соглашение о закупке 15 ракетных систем типа "Akash" на сумму около 60 миллиардов рупий (710 миллионов долларов) и стала первым иностранным государством, закупившим эту ракетную систему.

Система "Akash" включает ракеты класса "земля-воздух", которые могут поражать истребители, крылатые ракеты и ракеты класса "воздух-земля", беспилотные летательные аппараты и другие воздушные средства на расстоянии до 4-25 километров.

Баллистика

Мобильный ракетный комплекс Pragati. Оснащен 6 ракетами, которые могут запускаться с интервалом 5 секунд во всем круговом секторе. Ракеты, имеющие современную навигацию высокой точности, могут нести различные типы боевых частей весом около 200 кг. Система может развертываться в автономном режиме или от централизованного управления. Обладает высокой точностью, которая сравнима с американской ракетой ATACMS.

Ранее в Индии заявляли, что Pragati является экспортным вариантом комплекса Prahar, который был впервые представлен на военной выставке в Южной Корее в октябре 2023 года.

РСЗО

Pinaka — индийская всепогодная 214-мм реактивная система залпового огня предназначеная для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей. В ноябре 2024 года Индия начала экспорт в Армению.

Дроны/антидроны

В Индии активно развивается индустрия дронов, представленная как иностранными разработками, так и отечественными стартапами. Еще в начале 2025 года в российских дронах "шахед", сбитых в Украине находили индийские компоненты.

Также Индия производит системы противодействия дронам, которые уже поставляются в некоторые страны. Одной из таких разработок является Indrajaal.

Вертолеты

Prachand — ударный индийский вертолёт разработки HAL. Предназначен для уничтожения живой силы и техники противника, нанесения ударов по наземным целям, воздушной поддержки и сопровождения, а также для воздушной разведки.

