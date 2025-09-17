Редкая птица поселилась в природе зоны отчуждения: ее популяция стремительно уменьшается (фото)
Чернобыльский заповедник стал новым домом для редкой птицы луня полевого
Чернобыльский заповедник все чаще становится убежищем для редких и исчезающих видов птиц. Одним из таких оказался полевой лунь.
Этот пернатый хищник из семьи ястребовых, встретить которого в дикой природе чрезвычайно сложно. Ученые подозревали его присутствие в заповеднике уже давно, однако до сих пор не могут подтвердить гнездование этого вида, как написали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Что это за птица
Это стройная птица с длинными крыльями и хвостом, светло-серой (у самцов) или бурой (у самок и молодых птиц) окраской. Размах ее крыльев достигает более метра.
Основой питания являются мелкие грызуны, птенцы и иногда насекомые. Гнезда лунь устраивает прямо на земле среди густой травы или камыша, тщательно маскируя их.
Этот вид считается редким в Европе, а его численность сокращается из-за потери естественных мест обитания.
