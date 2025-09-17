Редкая птица поселилась в природе зоны отчуждения: ее популяция стремительно уменьшается (фото)

Чернобыльский заповедник стал новым домом для редкой птицы луня полевого

Чернобыльский заповедник все чаще становится убежищем для редких и исчезающих видов птиц. Одним из таких оказался полевой лунь.

Этот пернатый хищник из семьи ястребовых, встретить которого в дикой природе чрезвычайно сложно. Ученые подозревали его присутствие в заповеднике уже давно, однако до сих пор не могут подтвердить гнездование этого вида, как написали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Что это за птица

Это стройная птица с длинными крыльями и хвостом, светло-серой (у самцов) или бурой (у самок и молодых птиц) окраской. Размах ее крыльев достигает более метра.

Как выглядит лунь полевой

Основой питания являются мелкие грызуны, птенцы и иногда насекомые. Гнезда лунь устраивает прямо на земле среди густой травы или камыша, тщательно маскируя их.

Этот вид считается редким в Европе, а его численность сокращается из-за потери естественных мест обитания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в одной из областей Украины увидели краснокнижную "огненную" птицу. Их в нашей стране не больше 360 пар.