Переименовали в честь выдающегося футболиста: где в Киеве этот проспект и чье он носит сегодня (карта)

Ранее этот проспект назывался Краснозвездным

В Киеве есть улица, объединяющая в себе историю, природу и спортивную легенду одновременно. Здесь рядом с современной застройкой сохранились уголки конца XIX века, уникальные заповедные пруды, а также школа, где учился выдающийся футболист и тренер, именем которого назван этот проспект.

В Соломенском и Голосеевском районах расположен проспект Валерия Лобановского – одна из крупных городских магистралей, которая проходит через исторические местности Чоколовка, Александровская слободка, Совки, Демеевка и другие. Его длина охватывает территорию от Севастопольской площади до Демеевской площади. "Телеграф" расскажет о его истории подробнее.

От нескольких улиц до единого проспекта

Формирование современного проспекта Валерия Лобановского – результат масштабного градостроительного проекта 1974 года. Тогда несколько существующих улиц разных исторических периодов были объединены в единую соединительную магистраль.

В состав нового проспекта вошли улицы с богатой историей: Совская (существовавшая с 1897 года), Семена Палия (созданная в 1950-е годы), 1-я Софиевская (1930-е годы), Краснозвездная (1940-е годы) и другие.

Первоначально объединенная магистраль называлась Краснозвездный проспект, отражая советскую эпоху. В 2015 году проспект получил имя Валерия Лобановского, легендарного украинского футболиста и тренера. Особое значение этому названию придает тот факт, что именно на этом проспекте расположен Лицей №319, где получал образование сам Лобановский.

Валерий Лобановский в молодости

Чем интересен проспект Лобановского

Проспект Валерия Лобановского поражает разнообразием архитектурных стилей и эпох. Большую часть застройки составляют частные одноэтажные дома, создающие особую камерную атмосферу в центре мегаполиса.

Усадебная застройка на проспекте Лобановского

Особую ценность имеют сохранившиеся старые дома конца XIX – начала XX века, сохраняющие аутентичный дух прошлых эпох. Наряду с исторической застройкой можно увидеть типичную советскую городскую архитектуру – "хрущевки", многоэтажные жилые комплексы и медицинские учреждения.

Совские пруды вблизи проспекта Лобановского

Уникальной особенностью проспекта является природное урочище Совские пруды, расположенное в средней части магистрали. Этот заповедный зеленый уголок с болотами, прудами и камышом создает удивительный контраст с городской застройкой и настоящая жемчужина в самом центре Киева.

Современная транспортная артерия

Сегодня проспект Валерия Лобановского – важная часть Малой окружной дороги Киева. Кардинальные изменения в транспортной инфраструктуре произошли в 2004 году, когда была проведена масштабная реконструкция. До реконструкции, с 1963 года по 25 мая 2004 года, по проспекту курсировал автобусный маршрут №17. После модернизации его заменил троллейбусный маршрут №42, соединяющий станцию метро "Лыбидская" с улицей Олега Ольжича.

Сегодня этот проспект продолжает развиваться, сохраняя свою уникальную атмосферу сочетания истории и современности, что делает его одним из интереснейших уголков украинской столицы. А переименование в честь Валерия Лобановского подчеркивает связь географии города и с историей его выдающихся личностей.

