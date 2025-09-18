Их танец стал культовым: что известно о самом популярном фильме 1994 года

В 1994 году мир увидел ленту с Умой Турман и Джоном Траволтой

Фильмы 90-х отличаются особой атмосферой, после просмотра которых оставалась вера в доброе и светлое будущее. Отдельные ленты оказали существенное влияние на развитие мирового кинематографа, а также сделали малоизвестных актеров звездами.

В 1994 году на экраны вышел художественный фильм режиссера Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". В ленте говорится о паре американских преступников, которые планируют обокрасть кассу заведения и посетителей. Уголовный триллер передал историю гангстеров нетипично — сцены показывали не по порядку, но они являются частью единого сюжета.

Команда "Криминального чтива" в Каннах, фото Getty Images

Интересным подходом в кино стало то, что герои обсуждали бургеры, массаж ног и Библию так же подробно, как и убийства. Тарантино подал кровавые сцены и разборки с определенной иронией, что тоже было довольно необычным для того времени.

Главные роли сыграли Ума Турман и Джон Траволта, которые стали безумно популярными после выхода ленты. Особенно эффектным в фильме был танец их героев – Винсента Вега и Мии Уоллес. Они приняли участие в танцевальном конкурсе, выполнив простую импровизацию.

Ума Турман и Джон Траволта в фильме "Криминальное чтиво", фото Getty Images

Траволта был в черном костюме, а Турман – в белой рубашке и черных брюках. Благодаря легкости, энергичности и флирту между героями эта сцена стала культовой. "Криминальное чтиво" занимает восьмое место в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. Лента отмечена премией "Оскар" за лучший сценарий и Золотой пальмовой ветвью Каннского кинофестиваля.

Трейлер к фильму "Криминальное чтиво"

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая лента стала настоящей сенсацией в 1992 году. В ней сыграла Шэрон Стоун.