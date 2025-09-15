Им не перестают восхищаться до сих пор: какой фильм 1992 года стал настоящей сенсацией (видео)

Этот фильм собрал в мировом прокате более 350 млн долларов

Есть фильмы, которые даже спустя десятилетия сохраняют статус культовых. Благодаря интригующему сюжету и блестящей игре актеров эти картины по-настоящему завораживают зрителя. Среди них можно выделить мелодраму "Красотка" и эротический триллер "Основной инстинкт".

"Телеграф" решил рассказать, почему этот фильм в 1992 году стал настоящей сенсацией. Бюджет фильма составил 49 млн долларов, но кассовые сборы оказались многократно выше.

Какой фильм стал самым популярным в 1992 году

Триллер "Основной инстинкт" (Basic Instinct) с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом в главных ролях в 1992 году вызвал настоящий фурор. Сочетание дерзкого сюжета, интриги и качественной актерской игры сделали фильм одним из самых популярных в истории кино.

Триллер "Основной инстинкт"

Режиссером картины выступил Пол Верховен. Сюжет триллера сосредоточен на расследовании убийства рок-звезды. Главным подозреваемым становится писательница детективов Кэтрин Трамелл Шэрон Стоун), чьи романы удивительно точно совпадают с реальными преступлениями. Детектив Ник Карран (Майкл Дуглас) постепенно втягивается в опасную игру, где соблазн переплетается со смертельной угрозой.

Самой обсуждаемой в фильме стала сцена допроса с Шэрон Стоун, где она в белом костюме перекрещивает ноги.

Шэрон Стоун в фильме "Основной инстинкт"

В мировом прокате кинокартина собрала более 350 млн долларов и была номинирована на две премии "Оскар" — за лучший монтаж и лучший оригинальный саундтрек. Фильм вошел в списки культовых кинолент 90-х и до сих пор считается эталоном эротического триллера.

"Телеграф" писал ранее, как изменилась Люси Лоулесс, сыгравшая Ксену. Чем занимается актриса сейчас?