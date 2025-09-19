Танцы, битье гробом о порог и попытки запутать покойного. Где в Украине так проводили похороны

Похоронные обряды должны были помочь преодолеть скорбь и облегчить умершему переход в новую жизнь

Погребение умершего — это всегда болезненное и тяжелое событие, но у гуцулов есть давние погребальные обряды, которые помогают преодолеть скорбь. Ритмичный ритуальный танец "Грушка" должен был провести душу покойника в потусторонний мир, существовали и другие интересные традиции.

Гуцулы — это этнографическая группа украинцев, проживающая в Карпатах, на современных территориях Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Они обладают уникальной культурой, традициями и особым диалектом.

В древности у гуцулов было принято держать умершего в доме два дня и только на третий — хоронить. Вокруг покойника по вечерам собирались родные и друзья, дьяк читал псалмы. После того как он заканчивал, всех угощали водкой.

Танец и игры

"Грушку" с ее быстрым ритмом и энергичными движениями чаще всего танцевали парни. Иногда они копировали поведение и особенности усопшего. Смысл обряда состоит в том, чтобы помочь родным справиться с потерей, а через игру и смех – преодолеть страх смерти, словно бросая ей вызов.

Персонажи Деда и Бабы на похоронных играх. Фото Амали Кожминова, 1922 г. проект "Наследие" БЦКМ

Кроме танца молодежь на похоронах, а иногда и прямо при мертвеце, играла в игры, которые также назывались "грушки". Это что-то вроде забав во время весенних гуляний и свадеб. Умершего провожали в другую жизнь пением.

Души покойного пытались помешать вернуться

В Верховине было принято разжигать костер и трубить в трембиту перед домом, где лежал покойный. В доме мертвеца никто не пил воду, ведь считалось, что ее могла пить душа. Перед тем как сесть на скамейку, на нее дули, чтобы не раздавить душу усопшего.

Покойника выносили ногами вперед через заднюю дверь. При этом трижды стучали гробом о порог дома, чтобы умерший попрощался с предками и больше не возвращался. Гроб несли так, чтобы запутать усопшего и он не смог отыскать дорогу домой.

На том месте, где стоял гроб, разбивали новый горшок. Путь, которым несли гроб, посыпали рожью и ячменем, чтобы в доме больше никто не умирал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в Украине развеивать прах после кремации. Мы собрали правила, традиции и предрассудки об этом способе захоронения.