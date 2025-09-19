Лай этой собаки слышно за километр: от какой породы будет болеть голова (фото)

Бультерьер требует много внимания, социализации и владеет высоким голосом

Не все породы собак подходят для жизни в квартире или в семье без опыта. Некоторые из них, как бультерьер, требуют много пространства, постоянных физических нагрузок или индивидуальных занятий с кинологом, чтобы наладить поведение собаки.

Бультерьер – мускулистый средний пес с короткой шерстью и характерной овальной мордой. Мощный корпус и энергичный взгляд делают его узнаваемым среди других пород, пояснил "Телеграф".

Как выглядит бультерьер

Несмотря на привлекательный облик, бультерьер подходит не всем. Это собака, которая нуждается в опытном владельце, социализации с раннего возраста и регулярных физических нагрузках. Без этого он может стать разрушительным или проявлять агрессию к другим животным. Кроме того, у него сильный голос, поэтому от его громкого лая невозможно будет укрыться.

Хотя у собаки есть и свои "плюсы", например она преданная хозяину, смелая, энергичная и имеет игривый характер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая порода собак сложная в воспитании. С ней даже опытные кинологи не справляются.