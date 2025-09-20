Прилетает из Африки, чтобы вывести птенцов. Где и когда в Украине можно встретить голубое пернатое чудо

Численность сизоворонки снижается

Птицы Украины очень разнообразные и поражают своей окраской. Именно такова раритетная птица сизоворонка евразийская, занесенная в Красную книгу Украины. Эта яркая птичка перелетная, она прилетает в Украину, чтобы вывести птенцов в конце апреля — начале мая.

Как выглядит сизоворонка евразийская

Сизоворонка евразийская (Coracias garrulus) достаточно крупная птица, немного меньше голубя. Масса тела — 140-190 г, длина — 30-32 см, размах крыльев — 66-73 см. Взрослые особи очень яркие — в расцветке преобладает яркий зеленовато-синий цвет, передний край крыльев фиолетово-синий. Молодые птички не столь яркие.

Где встречается в Украине

Сизоворонка зимует в Восточной и Южной Африке, а в теплое время года возвращается в Украину для гнездования. До 1970-х годов птица гнездилась по всей территории Украины. Однако сейчас стала очень редкой, или исчезла в большинстве районов Полесья и Лесостепи. Чаще сизоворонку можно встретить в степной полосе.

Сизоворонки обитают в лесах и садах на севере, на юге выбирают глинистые балки, отвесные берега рек. В лесной полосе гнезда устраивает в дуплах; в степной – заселяет норы в склонах обрывов. Гнездится птица отдельными парами или колониями до пяти пар. В мае – июне самка сносит 3–6 яиц. Яйца насиживают и самка и самец в течение 18-19 дней. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте 26-28 дней, в июле. В августе-сентябре улетают из Украины. Сизоворонка – полезная птица, так как основная ее пища – вредные насекомые.

Почему сизоворонки становится все меньше

Численность этой яркой птички, к сожалению, сокращается. Сизоворонки становится меньше из-за деградации мест гнездования, ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве и из-за истребления хищниками.

